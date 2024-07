Singapore: Casa Vostra, il nuovo ristorante italiano che conquista il cuore della città

30 Luglio 2024_ Casa Vostra, un nuovo ristorante italiano, ha aperto le sue porte a Singapore, precisamente nel vivace quartiere di City Hall, offrendo piatti autentici a prezzi accessibili. Il locale, gestito dallo chef Antonio, noto per la sua pizzeria La Bottega Enoteca, ha già guadagnato popolarità grazie alla sua proposta culinaria che include pizze innovative e fresche paste. Tra le specialità, spiccano la pizza Diavola e il Tartufo e Funghi, che esaltano ingredienti italiani di alta qualità come il parmigiano reggiano e il tartufo. La notizia è stata riportata da confirmgood.com, evidenziando come la cultura gastronomica italiana continui a fiorire anche all'estero. Casa Vostra si trova al primo piano di Raffles City, un centro commerciale iconico di Singapore, e rappresenta un'opportunità imperdibile per gli amanti della cucina italiana.