Singapore: Celebrazioni per il 60° anniversario di indipendenza nel 2025

04 Novembre 2024_ Singapore si prepara a festeggiare il 60° anniversario della sua indipendenza nel 2025 con una serie di eventi celebrativi, invitando i cittadini a partecipare attivamente. Il Primo Ministro Lawrence Wong ha sottolineato l'importanza di riflettere sui valori condivisi e rinnovare l'impegno verso il Paese. Le celebrazioni, sotto il tema 'Building Our Singapore Together', includeranno eventi come il Chingay e il Singapore World Water Day, mirati a promuovere la multiculturalità e la resilienza. Wong ha anche annunciato iniziative per favorire l'innovazione comunitaria e il coinvolgimento dei cittadini. La notizia è stata riportata da Tamil Murasu. Singapore, una nazione insulare del sud-est asiatico, è nota per la sua diversità culturale e il suo sviluppo economico sostenibile.