Singapore: Chef italiani portano la cultura gastronomica dell'Italia in Asia

12 Settembre 2024_ Due chef italiani, Daniele Sperindio e Mirko Febbrile, stanno diffondendo la cultura culinaria italiana a Singapore, unendo tradizione e innovazione. Sperindio, proprietario del ristorante stellato Michelin Art di Daniele Sperindio, e Febbrile, fondatore del ristorante Fico, condividono la loro visione di un'ospitalità che celebra la comunità e il calore tipico dell'Italia. Entrambi i cuochi, pur vivendo lontano dalla loro patria, mantengono vive le loro radici culturali attraverso i piatti che creano, come La Superba di Sperindio e il maltagliati di Febbrile. La notizia è riportata da businesstimes.com.sg. Questi chef non solo portano il gusto dell'Italia a Singapore, ma rappresentano anche un ponte culturale tra i due Paesi, dimostrando come la cucina possa unire le persone.