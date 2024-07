29 Luglio 2024_ Oxley Holdings ha confermato che non ci sono stati arresti legati all'acquisto di Palazzo Dona e Palazzo Papadopoli a Venezia da parte del CEO Ching Chiat Kwong. L'azienda ha precisato che Ching non è soggetto a restrizioni personali in Italia e che le indagini su presunti atti di corruzione riguardano funzionari pubblici di Venezia, non le sue attività di investimento. Le accuse mosse da Claudio Vanin, legate a presunti accordi con il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, sono state respinte da Oxley, che ha sottolineato che gli investimenti sono stati effettuati a titolo personale. La notizia è stata riportata da businesstimes.com.sg, evidenziando l'importanza di Palazzo Dona e Palazzo Papadopoli, simboli del patrimonio architettonico italiano. Oxley ha anche dichiarato che non ci sono stati sviluppi riguardo a un progetto di sviluppo a Pili Land, che non è risultato commercialmente fattibile.