Singapore: Collaborazione con il Rwanda per una guida sull'intelligenza artificiale per i piccoli Paesi

23 Settembre 2024_ Singapore e Rwanda hanno annunciato il lancio di un manuale intitolato "Guida allo sviluppo dell'intelligenza artificiale per i piccoli Paesi", progettato per supportare le nazioni di dimensioni ridotte nel progresso nel campo dell'intelligenza artificiale. Il manuale raccoglie esperienze pratiche da diverse nazioni e offre raccomandazioni concrete per l'implementazione di tecnologie AI. Questa iniziativa mira a colmare il divario tecnologico e a promuovere l'innovazione nei piccoli Stati, contribuendo così al loro sviluppo economico e sociale. La notizia è stata riportata da 联合早报. Singapore, un importante hub tecnologico in Asia, e il Rwanda, noto per i suoi sforzi nel settore tecnologico, collaborano per affrontare le sfide comuni legate all'adozione dell'intelligenza artificiale.