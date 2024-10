Singapore: Collaborazione tra EMA e SP Group per una roadmap della rete elettrica del futuro

21 Ottobre 2024_ L'Autorità del Mercato Energetico (EMA) di Singapore ha avviato una collaborazione con SP Group per sviluppare una roadmap delle capacità della rete elettrica futura. Questo progetto mira a identificare le sfide chiave e le aree di intervento per migliorare la resilienza della rete elettrica, integrando risorse energetiche distribuite e soluzioni digitali. La roadmap, che sarà lanciata entro la fine dell'anno, guiderà gli sforzi di ricerca e sviluppo per potenziare le capacità della rete di Singapore. Inoltre, EMA ha lanciato una consultazione per esplorare i benefici delle centrali elettriche virtuali, che ottimizzano e aggregano risorse energetiche distribuite. La notizia è riportata da The Business Times. La collaborazione include anche la creazione di una centrale elettrica virtuale da 15 megawatt, che utilizzerà fonti solari e sistemi di accumulo energetico.