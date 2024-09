Singapore: Collaborazione tra polizia di Singapore e Hong Kong contro le frodi

16 Settembre 2024_ La polizia di Singapore e quella di Hong Kong hanno unito le forze per realizzare una serie di video contro le frodi, con l'obiettivo di aumentare la consapevolezza pubblica sui rischi di truffa. Nel primo semestre del 2024, Singapore ha subito perdite superiori a 11 miliardi di dollari a causa di frodi, evidenziando la necessità di una maggiore vigilanza da parte dei cittadini. Le autorità avvertono che le tecniche di frode sono in continua evoluzione e invitano la popolazione a rimanere all'erta. I video saranno diffusi attraverso i social media e la televisione per educare il pubblico su come prevenire le truffe. La notizia è stata riportata da 联合早报. Questa iniziativa rappresenta un passo importante nella lotta contro le frodi, un problema crescente che colpisce molte persone in Singapore e Hong Kong.