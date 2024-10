Singapore: Condanna per l'ex ministro Yaacob Ibrahim segna la fine della sua carriera politica

03 Ottobre 2024_ L'ex ministro di Singapore, Yaacob Ibrahim, è stato condannato a 12 mesi di carcere per reati legati alla corruzione, segnando la fine della sua carriera politica. Il Primo Ministro, Lawrence Wong, ha espresso delusione e tristezza per la situazione, sottolineando che i contributi passati di Ibrahim non possono giustificare i suoi errori. Wong ha ribadito l'importanza dell'integrità tra i funzionari pubblici, affermando che le loro azioni devono essere impeccabili per mantenere la fiducia del pubblico. La condanna di Ibrahim è stata il risultato di un'indagine condotta dall'Autorità per la lotta alla corruzione di Singapore, che ha rivelato comportamenti inappropriati durante il suo mandato. La notizia è stata riportata da 联合早报. Il caso di Ibrahim evidenzia l'impegno di Singapore nel mantenere elevati standard di integrità nel settore pubblico.