29 Agosto 2024_ Il Ministro dei Trasporti e Secondo Ministro delle Finanze, Chee Hong Tat, ha sollevato interrogativi sulla gestione fiscale del governo durante la cena annuale della Economic Society of Singapore, evidenziando la necessità di un approccio responsabile. Tuttavia, le recenti spese governative, come la costruzione del Founders' Memorial e il sostegno annuale di S$900 milioni a SPH Media, sembrano contraddire le sue affermazioni. Inoltre, il nuovo programma di supporto per i disoccupati, pur promettendo assistenza, non soddisfa le esigenze immediate dei beneficiari, suscitando preoccupazioni tra i cittadini. La fonte di queste informazioni è theonlinecitizen.com. Le spese governative, che includono anche investimenti controversi come il sistema ERP 2.0, pongono interrogativi sulla coerenza tra le dichiarazioni ufficiali e le azioni intraprese.