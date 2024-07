Singapore: Corruzione a Venezia coinvolge CEO di Oxley Holdings

25 Luglio 2024_ Oxley Holdings ha dichiarato che le accuse di coinvolgimento del suo CEO, Ching Chiat Kwong, in un'inchiesta di corruzione riguardante funzionari pubblici a Venezia, Italia, sono "infondati e non veri". La società ha chiarito che Ching è coinvolto a titolo personale e che le operazioni del gruppo non sono state influenzate. Nonostante le notizie negative, le azioni di Oxley hanno chiuso in calo solo dell'1,3% a S$0.079. La notizia ha suscitato interesse a Singapore, evidenziando i legami tra il mondo degli affari locale e le questioni legali internazionali, come riportato da businesstimes.com.sg. Oxley Holdings è un importante sviluppatore immobiliare a Singapore, attivo anche in progetti all'estero, inclusa l'Italia.