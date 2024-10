Singapore: Cresce il turismo medico dalla Cina verso la città-stato

18 Ottobre 2024_ Singapore sta emergendo come un hub per il turismo medico, attirando pazienti e aziende biopharma dalla Cina e dall'ASEAN. I pazienti cinesi stanno cercando trattamenti personalizzati e non si limitano più a semplici controlli, approfittando della qualità e della sicurezza del sistema sanitario di Singapore. La città-stato è particolarmente apprezzata per i servizi nel settore biopharma e medtech, rendendola una meta ambita per le cure mediche. Anche i pazienti dell'ASEAN stanno aumentando la loro domanda di trattamenti a Singapore, contribuendo alla crescita del settore. Lo riporta The Business Times. Singapore, nota per il suo sistema sanitario di alta qualità, continua a posizionarsi come leader nel settore della salute e del benessere nella regione.