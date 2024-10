Singapore: Cresce la domanda di strutture di stoccaggio per metalli preziosi

03 Ottobre 2024_ A Singapore, la richiesta di strutture specializzate per lo stoccaggio di metalli preziosi è in aumento, poiché i facoltosi investitori accumulano lingotti d'oro e d'argento per preservare il loro patrimonio. BullionStar ha riportato che la quantità di oro e argento custodita nei suoi caveau è raddoppiata dal 2019 al 2023. In risposta a questa crescente domanda, Silver Bullion ha recentemente inaugurato un nuovo magazzino a sei piani vicino all'aeroporto di Changi, progettato per contenere 500 tonnellate d'oro e 10.000 tonnellate d'argento. Secondo quanto riportato da The Business Times, i clienti vedono i metalli preziosi come una forma di assicurazione patrimoniale a lungo termine, piuttosto che come un semplice investimento. Singapore è nota per la sua stabilità economica e giuridica, rendendola un luogo privilegiato per lo stoccaggio di beni di valore.