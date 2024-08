Singapore: Cresce la stanchezza per le app di incontri tra i giovani

25 Agosto 2024_ Sempre più giovani a Singapore si sentono stanchi delle app di incontri, lamentando interazioni superficiali e profili poco autentici. In risposta, molti partecipano a eventi dal vivo come mixer per single, dove possono creare connessioni più genuine. Queste iniziative offrono alternative divertenti per socializzare e potenzialmente trovare l'amore, allontanandosi dalla cultura del 'swiping' tipica delle app. Secondo un consulente relazionale, la ricerca di connessioni più profonde è in aumento tra i giovani. La notizia è riportata da todayonline.com. Singapore, una città-stato nota per la sua vivace vita sociale, sta assistendo a un cambiamento nelle dinamiche di incontro tra i suoi abitanti.