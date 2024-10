Singapore: Cresce l'interesse degli ultra-ricchi britannici per la relocation

29 Ottobre 2024_ A Singapore si registra un aumento dell'interesse da parte di ultra-ricchi residenti nel Regno Unito che desiderano trasferirsi, portando con sé un significativo afflusso di ricchezze. Questo fenomeno è in parte dovuto all'abolizione dello status fiscale di 'non-domiciled' per circa 74.000 residenti ultra-ricchi nel Regno Unito, insieme ad altre possibili modifiche fiscali sotto il nuovo governo laburista. Secondo David Lesperance, esperto di tassazione internazionale, molti di questi investitori hanno elaborato piani di emergenza per lasciare il Regno Unito. La notizia è riportata da The Business Times. Singapore, nota per il suo ambiente favorevole agli affari e la sua stabilità economica, continua a essere una meta ambita per gli investitori di alto profilo in cerca di opportunità fiscali più vantaggiose.