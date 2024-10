Singapore: Cresce l'interesse per le piattaforme di investimento online self-serve

07 Ottobre 2024_ Le piattaforme di investimento online self-serve stanno guadagnando popolarità tra i clienti benestanti di Singapore, tradizionalmente serviti da banche private e gestori patrimoniali. Queste piattaforme offrono vantaggi come costi più contenuti e una maggiore varietà di opzioni di investimento, rendendo più accessibili i fondi di mercato privato. In particolare, i piccoli e medi family office hanno segnalato che queste piattaforme consentono loro di diversificare i portafogli con importi di ingresso più gestibili. La notizia è riportata da The Business Times. L'aumento dell'interesse per queste soluzioni riflette un cambiamento nel modo in cui gli investitori gestiscono i propri patrimoni, cercando maggiore controllo e flessibilità nelle loro scelte di investimento.