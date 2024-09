Singapore: Crescita della popolazione a 6,04 milioni nel 2024

24 Settembre 2024_ La popolazione totale di Singapore ha raggiunto i 6,04 milioni a giugno 2024, con un incremento del 2% rispetto all'anno precedente, secondo il rapporto annuale del National Population and Talent Division (NPTD). Questo aumento è principalmente attribuibile alla crescita del 5% della popolazione non residente, che è passata da 1,77 milioni a 1,86 milioni. I lavoratori non residenti, tra cui i titolari di permessi di lavoro e i lavoratori domestici migranti, hanno fornito servizi essenziali per soddisfare le esigenze sociali ed economiche dei cittadini. Nel frattempo, la popolazione dei cittadini è aumentata dello 0,7%, mentre si registra una diminuzione di nascite e matrimoni tra i cittadini. La notizia è stata riportata da Berita Harian. Singapore continua a cercare di attrarre lavoratori qualificati per sostenere la sua economia diversificata e aperta.