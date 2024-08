Singapore: Crescita delle startup nel settore della tecnologia sanitaria

02 Agosto 2024_ Singapore ha registrato una crescita significativa nel numero di startup e investimenti nel settore della tecnologia sanitaria. Nel 2023, le startup healthtech di Singapore hanno raccolto 409 milioni di dollari USA, con un raddoppio del volume delle transazioni rispetto all'anno precedente. A livello globale, i paesi affrontano sfide legate all'invecchiamento della popolazione e all'aumento dei costi sanitari, creando opportunità per startup che offrono soluzioni più efficienti e centrate sul paziente. Queste startup utilizzano innovazioni per migliorare i risultati dei pazienti e ampliare l'accesso alle cure. La notizia è riportata da The Business Times. Singapore, nota per il suo sistema sanitario avanzato, continua a essere un hub per l'innovazione nel settore della salute.