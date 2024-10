Singapore: Critiche al governo per la gestione della legge costituzionale

19 Ottobre 2024_ Il partito di opposizione ha espresso forti critiche nei confronti del governo di Singapore, accusandolo di una gestione irresponsabile della legge costituzionale. Le dichiarazioni hanno suscitato un acceso dibattito politico, con l'opposizione che mette in dubbio la legittimità delle decisioni del governo. I leader dell'opposizione hanno affermato che il governo sta cercando di manipolare le istituzioni legali a proprio favore, minando la democrazia. La notizia è riportata da 中國時報. Le critiche arrivano in un momento in cui Singapore sta affrontando sfide politiche e sociali significative, rendendo la situazione ancora più delicata.