29 Ottobre 2024_ Daniele Cason, chef esecutivo de The Pizza Bar on 38, ha presentato la sua pizza omakase in un pop-up al Mandarin Oriental di Singapore dal 24 al 31 ottobre 2024. Cason, che ha ottenuto il primo posto nella classifica 50 Top Pizza Asia Pacific 2024, utilizza ingredienti stagionali e farine biologiche italiane per creare pizze leggere e croccanti, come la sua rinomata Marinara con pomodori San Marzano. La sua proposta gastronomica ha suscitato grande interesse, con una lista d'attesa di due mesi per il suo ristorante di Tokyo. La notizia è stata riportata da aplussingapore.com, evidenziando l'influenza della tradizione culinaria italiana a Singapore. Cason, originario di Roma, porta un pezzo d'Italia nella metropoli asiatica, celebrando la cultura gastronomica italiana attraverso le sue creazioni.