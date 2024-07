Singapore: Debutto asiatico per il lussuoso yacht Aquitalia 68 con interni italiani

15 Luglio 2024_ Dopo il debutto europeo dell'Aquitalia 78 al Cannes Yachting Festival dello scorso anno, il marchio ha fatto il suo debutto asiatico al Singapore Yachting Festival presentando il primo Aquitalia 68 con interni progettati da Pulina Exclusive Interiors. Il cantiere navale Yihong Yachts, fondato nel 2005 in Cina, ha recentemente ampliato la sua presenza globale, includendo nuovi concessionari in Asia, Europa e Stati Uniti. L'Aquitalia 68, lanciato nel 2016, è noto per le sue linee eleganti e il design sofisticato, che richiamano l'estetica italiana. La CEO di Yihong Yachts, Michelle Ye, ha sottolineato l'importanza del design fluido e degli spazi aperti, caratteristiche distintive del modello. Lo riporta luxuo.com. Il debutto a Singapore segna un passo significativo per il marchio, che continua a promuovere la sostenibilità oceanica in collaborazione con Raffles Yacht e The International SeaKeepers Society.