Singapore: Delegazione palestinese discute cooperazione educativa

11 Luglio 2024_ Una delegazione di 16 funzionari palestinesi è in visita a Singapore per un incontro di lavoro. Durante la visita, hanno incontrato il Ministro dell'Istruzione, Dr. Mohamad Maliki Osman, per discutere vari temi legati all'istruzione e alla cooperazione tra i due Paesi. L'incontro ha l'obiettivo di rafforzare i legami educativi e promuovere scambi di conoscenze e risorse. La delegazione ha espresso interesse per le pratiche educative di Singapore, riconosciute a livello internazionale per la loro eccellenza. Lo riporta Berita Harian. La visita rappresenta un passo significativo verso una maggiore collaborazione tra Singapore e la Palestina nel settore educativo.