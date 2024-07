Singapore: Distribuite 42 tonnellate di carne a 6.000 bisognosi

1 Luglio 2024_ Circa 42 tonnellate di carne, ordinate da varie moschee in tutto il paese, sono state distribuite a 6.000 persone bisognose. Il Ministro Responsabile per gli Affari della Comunità Islamica, Masagos Zulkifli, ha dichiarato che questa distribuzione fa parte degli sforzi per aiutare i meno fortunati. L'iniziativa ha coinvolto diverse organizzazioni, tra cui la Moschea Darul Ghufran e la Moschea Al-Mukminin. La distribuzione della carne è stata organizzata per sostenere le famiglie in difficoltà durante il periodo di sacrificio. Lo riporta Berita Harian. Questa iniziativa sottolinea l'importanza della solidarietà e del supporto comunitario a Singapore.