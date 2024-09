Singapore: Dr Chee Soon Juan critica il discorso del Primo Ministro Wong

09 Settembre 2024_ Dr Chee Soon Juan, Segretario Generale del Singapore Democratic Party (SDP), ha espresso il suo disappunto riguardo al recente discorso del Primo Ministro Lawrence Wong per il National Day Rally, definendolo pieno di affermazioni generiche. Secondo Dr Chee, il discorso ha trascurato questioni cruciali come l'afflusso di stranieri e la necessità di migliorare la produttività. Ha sottolineato che i cittadini di Singapore desiderano strategie concrete e non semplici dichiarazioni vuote. Inoltre, ha messo in evidenza l'aumento dei prezzi delle abitazioni e le difficoltà economiche che affrontano i cittadini. La notizia è riportata da theindependent.sg. Dr Chee ha esortato il governo a fornire piani chiari e trasparenti per affrontare le sfide economiche e sociali del paese.