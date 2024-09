Singapore: Economisti alzano le previsioni di crescita economica per il 2024

11 Settembre 2024_ Gli economisti del settore privato hanno rivisto al rialzo le previsioni di crescita economica per Singapore nel 2024, portandole al 2,6%, rispetto al 2,4% stimato in precedenza. La crescita del PIL sarà sostenuta dai settori della finanza, assicurazioni, costruzione e commercio all'ingrosso e al dettaglio. Tuttavia, le previsioni per il settore manifatturiero sono state abbassate a un modesto 0,6%. Inoltre, le stime per l'inflazione sono state ridotte, con un'aspettativa di crescita dei prezzi al consumo del 2,6% nel 2024, rispetto al 2,8% precedente, come riportato da The Business Times. La disoccupazione a Singapore è prevista rimanere stabile al 2,1% entro la fine dell'anno.