Singapore: Elezioni nel Partito Liberale con nuove candidature

14 Agosto 2024_ Il presidente del Partito Liberale di Singapore ha annunciato la sua candidatura per le prossime elezioni, promettendo un impegno totale per il futuro del partito. Un altro candidato, noto per il suo attivismo, ha espresso interesse a partecipare, sottolineando l'importanza di rafforzare le relazioni con i partner regionali. La competizione interna si preannuncia intensa, con diversi membri del partito pronti a sfidarsi per la leadership. Le elezioni si svolgeranno il 20 settembre 2024, come riportato da 中國時報. Il Partito Liberale è uno dei principali partiti politici di Singapore, impegnato a promuovere politiche progressiste e a rappresentare gli interessi dei cittadini.