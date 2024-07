Singapore: Errori di valutazione causano pagamenti eccessivi da parte di NParks

18 Luglio 2024_ Diverse agenzie governative di Singapore hanno commesso errori in vari aspetti, tra cui la valutazione e il pagamento dei contratti, secondo l'audit annuale dell'Ufficio del Revisore Generale (AGO). La National Parks Board (NParks) ha effettuato pagamenti eccessivi per circa 1,93 milioni di dollari a diversi appaltatori a causa di valutazioni inadeguate. Il Ministero dell'Istruzione (MOE) ha pagato di più per lavori non eseguiti secondo le specifiche, con un costo aggiuntivo di circa 317.000 dollari. L'audit ha anche evidenziato debolezze nella gestione finanziaria e degli appalti presso il Nanyang Polytechnic (NYP). Lo riporta Berita Harian. AGO ha raccomandato che tutte e tre le agenzie adottino misure per correggere le carenze identificate.