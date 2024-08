Singapore: Espansione della rete di piste ciclabili con 87 km aggiuntivi

11 Agosto 2024_ Singapore sta ampliando la sua rete di piste ciclabili con un progetto che prevede la costruzione di 87 km di nuove piste, per facilitare l'accesso ai trasporti pubblici e alle aree industriali. I lavori inizieranno all'inizio del 2026 e si concluderanno entro la fine del 2030, con l'obiettivo di estendere la rete totale a 1300 km. Il progetto coinvolge diverse aree, tra cui Geylang, Hougang e Bedok, e mira a migliorare la sicurezza e l'accessibilità per i ciclisti. La Land Transport Authority ha già avviato contratti per la costruzione di 55 km di piste ciclabili in altre sette località. La notizia è riportata da 联合早报. Questo sviluppo è parte di un'iniziativa più ampia per promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sostenibile nella città-stato.