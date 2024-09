Singapore: Esperti chiedono miglioramenti nella gestione della liquidità bancaria

13 Settembre 2024_ Esperti finanziari hanno sottolineato l'importanza di migliorare la gestione della liquidità nelle banche per garantire un sistema finanziario più stabile, poiché i requisiti di capitale potrebbero non essere sufficienti. William Dudley, presidente del Bretton Woods Committee, ha avvertito che l'aumento dei requisiti di capitale potrebbe rendere le banche meno competitive, spingendo le attività verso il settore finanziario non bancario, meno regolamentato. Durante un panel al Future of Finance Forum 2024, Dudley ha suggerito di rafforzare il ruolo della banca centrale come prestatore di ultima istanza per affrontare i rischi di liquidità. La discussione ha coinvolto anche Colm Kelleher di UBS e Chia Der Jiun della Monetary Authority of Singapore, evidenziando la necessità di una vigilanza più attenta sui rischi di liquidità e capitale. La notizia è riportata da The Business Times. La Monetary Authority of Singapore è l'ente governativo responsabile della regolamentazione del settore finanziario a Singapore.