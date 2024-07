Singapore: Fendi Casa apre il suo flagship store con il nuovo divano F-Affair

26 Luglio 2024_ Fendi Casa ha inaugurato il suo flagship store a Singapore, situato in Oxley Rise, come parte di un piano di espansione in...

26 Luglio 2024_ Fendi Casa ha inaugurato il suo flagship store a Singapore, situato in Oxley Rise, come parte di un piano di espansione in Asia-Pacifico. Il negozio di 468 mq presenta il nuovo divano Fendi F-Affair, un design modulare che reinterpreta il celebre logo 'FF' del marchio romano. Questo divano, lanciato al Salone del Mobile 2024 a Milano, offre diverse configurazioni e materiali personalizzabili, evidenziando l'eleganza e la creatività del design italiano. La notizia è stata riportata da straitstimes.com. Fendi Casa, parte del gruppo LVMH, continua a consolidare la sua presenza nel mercato del design d'interni, attirando clienti in cerca di lusso e innovazione.