Singapore: Firmato accordo nucleare con gli Stati Uniti per la cooperazione civile

31 Luglio 2024_ Singapore ha firmato un accordo nucleare con gli Stati Uniti, noto come "123 Agreement", per promuovere la condivisione di conoscenze...

31 Luglio 2024_ Singapore ha firmato un accordo nucleare con gli Stati Uniti, noto come "123 Agreement", per promuovere la condivisione di conoscenze e tecnologie nel campo dell'energia nucleare. Questo accordo, che deve ancora essere approvato dal Congresso statunitense, potrebbe entrare in vigore entro la fine del 2024 e avrà una durata di 30 anni. Nonostante la firma, Singapore ha chiarito che non ha ancora preso decisioni riguardo alla costruzione di centrali nucleari, poiché la tecnologia attuale è ancora in fase di sviluppo. La notizia è stata riportata da 联合早报. Singapore continua a esplorare opzioni per ridurre le emissioni di carbonio nel settore energetico, mantenendo al contempo la sicurezza energetica e la competitività dei costi.