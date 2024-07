Singapore: Gioielli italiani protagonisti al SIJE 2024

11 Luglio 2024_ Un anello con rubino da nove carati del Mozambico, accompagnato da due diamanti trapezoidali, è tra i pezzi più costosi esposti al 19° Singapore International Jewelry Expo (SIJE). L'evento, che si tiene al Marina Bay Sands Expo and Convention Centre, vede la partecipazione di oltre 335 marchi di gioielli da 30 paesi, inclusi rinomati artigiani italiani. La presenza italiana è particolarmente significativa, con l'obiettivo di elevare il profilo della gioielleria italiana nella regione ASEAN. Giorgio Calveri, Commissario del Commercio dell'Agenzia Italiana per il Commercio (ITA) a Singapore, ha sottolineato l'importanza del mercato di Singapore come hub per il Sud-Est asiatico. Lo riporta berita.mediacorp.sg. L'esposizione, inaugurata dal Ministro di Stato per il Commercio e l'Industria Alvin Tan, proseguirà fino al 14 luglio.