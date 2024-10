Singapore: Governo blocca acquisizione di Allianz su NTUC Income per motivi di interesse pubblico

14 Ottobre 2024_ Il governo di Singapore ha deciso di fermare l'acquisizione da parte della compagnia assicurativa Allianz del 51% di NTUC Income, ritenendo che la struttura e i termini dell'accordo non siano nell'interesse pubblico. Il Ministro della Cultura, della Comunità e della Gioventù, Edwin Tong, ha dichiarato in Parlamento che, sebbene l'acquisizione non possa procedere, il governo non esclude future proposte che possano risolvere le preoccupazioni sollevate. NTUC Income, un'importante compagnia assicurativa cooperativa, aveva pianificato di rafforzare la propria base di capitale attraverso questa transazione. La notizia è stata riportata da 联合早报. Il governo intende anche modificare la legislazione per garantire che le opinioni del Ministero siano considerate in future transazioni simili.