Singapore: Governo blocca dieci siti web falsi legati a forze straniere

22 Ottobre 2024_ Il governo di Singapore ha annunciato il blocco di dieci siti web falsi creati da forze straniere, che utilizzavano nomi di dominio simili a quelli locali per diffondere notizie ingannevoli. Questi siti, che pubblicano contenuti in inglese, sono stati bloccati per prevenire la diffusione di informazioni ostili nei confronti del paese. Le autorità hanno utilizzato la sezione 16 della legge sulle trasmissioni per ordinare ai fornitori di servizi internet di impedire l'accesso a questi siti. Secondo le indagini, nessun cittadino di Singapore è coinvolto nella gestione di questi siti, che potrebbero essere utilizzati in futuro per campagne di disinformazione, come riportato da 联合早报. Il governo ha già bloccato 95 account sui social media legati a un noto imprenditore straniero e sta considerando di ampliare le misure di sicurezza anche ai siti web.