Singapore: Governo intensifica esercitazioni per la sicurezza informatica

22 Luglio 2024_ Il governo di Singapore ha annunciato una serie di esercitazioni per migliorare la capacità di risposta alle crisi di sicurezza...

22 Luglio 2024_ Il governo di Singapore ha annunciato una serie di esercitazioni per migliorare la capacità di risposta alle crisi di sicurezza informatica. Queste esercitazioni includeranno simulazioni da tavolo, esercitazioni sul campo e attacchi simulati da team specializzati. L'obiettivo è identificare e correggere le vulnerabilità dei sistemi informatici in tempo di pace. La ministra delle Comunicazioni e dell'Informazione, Yang Li Lian, ha sottolineato l'importanza della cooperazione internazionale e con il settore privato per affrontare le minacce globali alla sicurezza informatica. Lo riporta Lianhe Zaobao. L'annuncio è stato fatto durante l'apertura della Singapore International Cyber Week, una delle più grandi conferenze sulla sicurezza informatica nella regione Asia-Pacifico.