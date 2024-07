Singapore: Governo pianifica internet ad alta velocità per tutte le case entro il 2028

17 Luglio 2024_ Il governo di Singapore ha annunciato un piano per fornire internet ad alta velocità a tutte le abitazioni entro il 2028. Questo progetto mira a migliorare l'infrastruttura digitale del paese, garantendo una velocità di connessione di 1Gbps per ogni casa. L'iniziativa è parte di un più ampio sforzo per potenziare la connettività e sostenere la crescita economica e tecnologica di Singapore. Il piano prevede investimenti significativi nelle reti di telecomunicazione e nella tecnologia di trasmissione dati. Lo riporta Tamil Murasu. Questo sviluppo è visto come un passo cruciale per mantenere Singapore all'avanguardia nell'innovazione digitale e nella competitività globale.