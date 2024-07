Singapore: Governo propone nuove leggi contro il riciclaggio di denaro

3 Luglio 2024_ Il governo di Singapore ha annunciato un piano per modificare la legge contro il riciclaggio di denaro e altri gravi reati. Le modifiche proposte mirano a migliorare l'efficienza delle indagini e a combattere più efficacemente i crimini di riciclaggio di denaro. La nuova legge conferirà alle autorità di polizia maggiori poteri per sanzionare i 'money mules', anche se non è possibile tracciare esattamente il flusso del denaro illecito. I 'money mules' sono individui che trasferiscono denaro per conto di altri, spesso inconsapevolmente coinvolti in attività criminali. Lo riporta il sito di notizie 联合早报. Queste misure sono parte di un più ampio sforzo del governo per rafforzare la sicurezza finanziaria del paese.