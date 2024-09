Singapore: Governo rifiuta offerte per il terreno di Jurong a causa di prezzi troppo bassi

14 Settembre 2024_ Il governo di Singapore ha deciso di non assegnare il terreno di Jurong, noto come "white site", a causa di offerte di prezzo...

14 Settembre 2024_ Il governo di Singapore ha deciso di non assegnare il terreno di Jurong, noto come "white site", a causa di offerte di prezzo ritenute troppo basse. Gli analisti hanno attribuito questa situazione a costi elevati e a fattori di incertezza che hanno influenzato le proposte degli sviluppatori. La decisione sottolinea le sfide attuali nel mercato immobiliare di Singapore, dove le aspettative di prezzo devono allinearsi con le condizioni economiche. La questione del terreno di Jurong è di particolare rilevanza, poiché rappresenta un'area strategica per lo sviluppo urbano. La notizia è stata riportata da 联合早报, evidenziando le difficoltà che gli sviluppatori affrontano nel contesto economico attuale.