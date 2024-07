Singapore: Grab accusata di violare la legge sulla concorrenza

12 Luglio 2024_ La Commissione per la Concorrenza e i Consumatori di Singapore (CCCS) ha dichiarato che l'acquisizione di Trans-cab da parte di Grab viola la legge sulla concorrenza, riducendo la competizione nel mercato e danneggiando gli interessi di passeggeri e autisti. Secondo la CCCS, l'acquisizione ha portato a un aumento delle tariffe per i passeggeri e a una diminuzione dei guadagni per gli autisti. La CCCS prenderà provvedimenti contro Grab per ristabilire la concorrenza nel mercato e proteggere gli interessi di passeggeri e autisti. Grab ha affermato che collaborerà con la CCCS nell'indagine e adotterà misure per risolvere il problema. Lo riporta il sito di notizie 联合早报. La CCCS è l'ente governativo di Singapore responsabile della promozione della concorrenza e della protezione dei consumatori.