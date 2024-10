Singapore: Great Palate 2024 celebra i vini italiani con eventi esclusivi

05 Ottobre 2024_ Great Palate 2024, una serie di esperienze vinicole che si svolgerà a Singapore dal 17 al 20 ottobre, metterà in risalto i vini e gli spiriti dell'Old World, con particolare attenzione ai marchi italiani. Tra i partecipanti, spiccano nomi noti come Roberto Bava della storica cantina Giulio Cocchi, specializzata in vermouth e spumanti, e Armando Castagnedi di Tenuta Sant'Antonio, rinomata per i suoi vini del Veneto. L'evento, organizzato da Malt & Wine Asia, prevede oltre 100 etichette e masterclass tematiche, culminando in una cena di gala con vini pregiati. La notizia è riportata da thehoneycombers.com, evidenziando l'importanza della tradizione vinicola italiana anche a Singapore.