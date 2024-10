Singapore: Han’s Cafe celebra il Mese della Pasta con Barilla e Chef Andrea Tranchero

08 Ottobre 2024_ Han’s Cafe & Cake House, situato al Suntec Tower 4 di Singapore, ha avviato una promozione esclusiva in collaborazione con Barilla per celebrare il Mese della Pasta. Fino alla fine della promozione, i clienti possono gustare piatti di pasta autentici preparati dal rinomato Chef Andrea Tranchero, Executive Chef di Barilla per l'Asia Pacifico. Tra le specialità offerte ci sono spaghetti con pollo alle erbe e salsa al tartufo, e spaghetti “Sorrento Style” con zucchine, che portano un assaggio dell'Italia a Singapore. La notizia è riportata da sg.everydayonsales.com. Questa iniziativa rappresenta un'opportunità imperdibile per gli amanti della pasta di assaporare la cucina italiana in un ambiente accogliente e festoso.