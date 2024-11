Singapore: HDB registra un deficit record di 6,775 miliardi di dollari nel 2023

7 Novembre 2024_ L'Autorità per l'Edilizia Pubblica di Singapore (HDB) ha riportato un deficit record di 6,775 miliardi di dollari per l'anno...

7 Novembre 2024_ L'Autorità per l'Edilizia Pubblica di Singapore (HDB) ha riportato un deficit record di 6,775 miliardi di dollari per l'anno finanziario 2023, un aumento del 26% rispetto all'anno precedente. Questo deficit è principalmente attribuito alle perdite previste per gli appartamenti in costruzione e ai sussidi per l'acquisto di case. Nonostante le difficoltà, HDB ha avviato la costruzione di circa 22,700 appartamenti, evidenziando il suo impegno a mantenere l'accessibilità degli alloggi pubblici. La fonte di questa notizia è Berita Harian. HDB, istituita nel 1960, è responsabile della pianificazione e costruzione di alloggi pubblici a Singapore, un aspetto cruciale per la politica abitativa del paese.