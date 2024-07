Singapore: Hong Seh Motors investe in attrezzature italiane per supercar

19 Luglio 2024_ Hong Seh Motors, ex concessionario autorizzato di Ferrari e Maserati a Singapore, ha investito 2 milioni di dollari nel suo...

19 Luglio 2024_ Hong Seh Motors, ex concessionario autorizzato di Ferrari e Maserati a Singapore, ha investito 2 milioni di dollari nel suo laboratorio e nelle attrezzature per garantire un servizio di alta qualità. Tra le nuove attrezzature, spicca un braccio robotico di allineamento del telaio e un jig di Carbench, un marchio italiano utilizzato da produttori come Maserati e Ferrari. Inoltre, il laboratorio di verniciatura ecologico di Hong Seh utilizza una cabina di verniciatura elettrica di Saima e vernici a base d'acqua PPG, lo stesso marchio utilizzato da Ferrari. Secondo sgcarmart.com, Hong Seh Motors offre servizi di manutenzione a prezzi ragionevoli mantenendo standard elevati. La notizia sottolinea l'importanza delle attrezzature italiane nel garantire la qualità del servizio.