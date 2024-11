Singapore: I datori di lavoro rifiutano l'adozione della settimana lavorativa di quattro giorni

1 Novembre 2024_ Un sondaggio condotto dalla Singapore National Employers Federation ha rivelato che i dirigenti di 95 aziende non sono favorevoli...

1 Novembre 2024_ Un sondaggio condotto dalla Singapore National Employers Federation ha rivelato che i dirigenti di 95 aziende non sono favorevoli all'implementazione della settimana lavorativa di quattro giorni. Il sondaggio, che ha coinvolto 330 datori di lavoro dal 30 settembre al 7 ottobre, ha mostrato che la maggior parte considera questa pratica impraticabile. Solo il 18% dei partecipanti ha dichiarato di pianificare di adottare la settimana di lavoro ridotta, principalmente per migliorare il benessere dei dipendenti. La Singapore National Employers Federation ha sottolineato che le esigenze operative e la concorrenza nel mercato influenzano questa decisione. Inoltre, le difficoltà legate all'aumento dei costi e alla produttività sono state citate come motivi di resistenza all'adozione di questo modello lavorativo.