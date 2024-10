Singapore: Il Brunello di Montalcino conquista i palati locali

10 Ottobre 2024_ Il Brunello di Montalcino, uno dei vini rossi più pregiati d'Italia, sta guadagnando popolarità a Singapore grazie alla sua eleganza e complessità. Questo vino, prodotto esclusivamente con uve Sangiovese nella regione della Toscana, è noto per il suo profilo aromatico ricco di ciliegie rosse e spezie, rendendolo un abbinamento ideale per la cucina italiana e piatti locali come il babi pongteh. Chef Oscar Pasinato, del ristorante italiano Buko Nero, consiglia di gustarlo con piatti tradizionali, mentre Vincenzo Donatiello sottolinea la sua unicità rispetto ad altri terroir. La notizia è riportata da businesstimes.com.sg, evidenziando l'interesse crescente per i vini italiani a Singapore. L'influenza della cultura gastronomica italiana continua a espandersi, creando nuove opportunità di abbinamento con la cucina locale.