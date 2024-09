Singapore: Il chef italiano Roberto Davanzo porta la sua pizza innovativa a Singapore

27 Settembre 2024_ Il rinomato chef italiano Roberto ‘Bob' Davanzo presenterà le sue creazioni di pizza a Singapore dal 16 al 18 ottobre 2024, presso il pop-up Bob Alchimia a Spicchi. Durante l'evento, che si terrà al ristorante La Bottega Enoteca, Davanzo offrirà un menù di otto portate che include sia pizze salate che dolci, a un prezzo di S$148++ a persona. Davanzo, noto per la sua innovativa pizza in caduta e per i suoi ibridi di pizza-pasta, ha ricevuto numerosi premi in Italia, tra cui il riconoscimento come miglior dessert pizza. La Bottega Enoteca, che è stata nominata la migliore pizzeria di Singapore, ospiterà questo evento che celebra la tradizione culinaria italiana, come riportato da lifestyleasia.com. Questo pop-up rappresenta un'opportunità unica per i residenti di Singapore di assaporare l'autenticità della cucina calabrese.