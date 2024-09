Singapore: Il dollaro di Singapore raggiunge il massimo contro il dollaro USA in oltre un decennio

5 Settembre 2024_ Il dollaro di Singapore ha toccato il suo livello più alto contro il dollaro USA dal 2014, influenzando importatori, esportatori, acquirenti e turisti. Il primo ministro Lawrence Wong ha sottolineato l'importanza di una valuta forte per combattere l'inflazione, mentre i cittadini approfittano della forza del dollaro per viaggiare all'estero, in particolare in destinazioni come Bali e Bangkok. Tuttavia, la forza della valuta potrebbe anche avere effetti negativi sulle esportazioni e sull'occupazione. La notizia è riportata da businesstimes.com.sg. Singapore, un importante centro finanziario e commerciale in Asia, sta affrontando sfide economiche legate alla sua valuta forte, mentre le aziende locali mostrano sentimenti misti riguardo alle prospettive economiche.