30 Luglio 2024_ Il Fondo Nazionale di Sviluppo di Singapore ha visto un aumento costante dei suoi profitti negli ultimi anni, ma la sua gestione e i flussi di capitale hanno sollevato preoccupazioni. Esperti locali hanno criticato la mancanza di trasparenza del fondo, chiedendo un controllo più rigoroso sulle sue operazioni. In risposta, il governo ha annunciato che valuterà possibili riforme per migliorare la trasparenza e la fiducia pubblica nel fondo. La notizia è stata riportata da 中國時報. Singapore, una delle principali economie asiatiche, gestisce il Fondo Nazionale di Sviluppo per sostenere investimenti strategici e promuovere la crescita economica.