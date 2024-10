Singapore: Il governo intensifica la lotta contro il riciclaggio di denaro

04 Ottobre 2024_ Il governo di Singapore ha annunciato un rafforzamento delle misure contro il riciclaggio di denaro, concentrandosi su settori non regolamentati come concessionarie di auto e rivenditori di opere d'arte. A partire dalla prossima settimana, le concessionarie saranno coinvolte in campagne di sensibilizzazione sui rischi legati al riciclaggio, con l'obbligo di segnalare transazioni sospette. Un rapporto di 38 pagine, pubblicato da un comitato interministeriale, evidenzia come i criminali utilizzino beni di lusso per nascondere l'origine illecita dei loro guadagni. La fonte di queste informazioni è 联合早报. Il governo sottolinea che la prevenzione del riciclaggio è una responsabilità collettiva e che ogni individuo deve segnalare attività sospette per contribuire alla sicurezza del paese.