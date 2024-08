Singapore: Il governo introduce misure per affrontare il cambiamento climatico in agricoltura

14 Agosto 2024_ Il Ministero dell'Agricoltura di Singapore ha annunciato tre nuove misure per affrontare gli effetti del cambiamento climatico sull'agricoltura. Le iniziative includono il potenziamento delle assicurazioni agricole, la promozione dell'agricoltura intelligente e la creazione di un sistema di emergenza per le calamità agricole. Queste misure mirano a proteggere gli agricoltori e a garantire la sicurezza alimentare nel paese, riducendo l'impatto delle condizioni climatiche estreme. La notizia è stata riportata da The Merit Times. Singapore, un'isola-stato nota per la sua innovazione tecnologica, sta cercando di garantire la sostenibilità del suo settore agricolo in un contesto di crescente vulnerabilità climatica.