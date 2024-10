Singapore: Il governo investe 140 milioni di dollari per l'espansione delle case di riposo

13 Ottobre 2024_ Il governo di Singapore ha annunciato un investimento di 140 milioni di dollari per l'espansione delle strutture dedicate agli anziani. Questo finanziamento sarà utilizzato per implementare vari programmi a favore del benessere degli anziani, migliorando così la qualità della vita di questa fascia di popolazione. L'iniziativa mira a rispondere alle crescenti esigenze della popolazione anziana, garantendo servizi adeguati e accessibili. Singapore, come riportato da Tamil Murasu, sta quindi rafforzando il suo impegno verso il supporto degli anziani, un tema di crescente importanza in una società in invecchiamento. Le case di riposo sono strutture che offrono assistenza e supporto a persone anziane, contribuendo a garantire loro una vita dignitosa e sicura.